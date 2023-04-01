Resmen duyurdular! Ve Arda Güler'in rotası belli oldu

Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu yıldız adayı Arda Güler için Avrupa kulüpleri devreye girdi. Bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynadığı süre boyunca etkili oyunu ve istikrarlı yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler futbol dünyasının göz bebeği oldu.

ARDA GÜLER İÇİN ARSENAL DEVREDE



Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Arsenal sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler için 20 milyon euroyu gözden çıkarmaya hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanan kırmızı-beyazlılar, transferde Barcelona, Atletico Madrid ve Sevilla gibi takımlarla karşı karşıya gelecek.

FNERBAHÇE ARDA GÜLER'İN BİR SEZON DAHA KALMASI İSTİYOR



Jorge Jesus, yıldız adayı Arda Güler'in fizik olarak olarak uygun olmaması nedeniyle maçlarda yeterince süre vermedi. Ancak Fenerbahçe yönetimi ise Arda Güler'in en az bir sezon daha takımda kalarak bonservis ücretini yükseltmesini istiyor.



ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMASI

Genç yetenek Arda Güler bu sezon toplam 21 maçta forma giydi. Görev aldığı maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırırken 2 kez de gol pası verdi. 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan Arda Güler'in bu sezon maçlarda 1500 dakika forma giymesi gerekirken 628 dakika maçlarda süre alması ise dikkat çeken başka bir ayrıntı oldu.

Star Gazetesi