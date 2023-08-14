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Spor

Resmen duyuruldu! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, 29 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

14 Ağustos 2023 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

1.7 MİLYON EURO YILLIK MAAŞ

Herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan yıldız futbolcuya sakatlık riski analizleri de yapıldı. Beşiktaş sağlık heyeti herhangi bir risk görmedi.

Alex-Oxlade Chamberlain ile son sezonu opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık mukavele yapılacak. 29 yaşındaki tecrübeli isim sezon başına 1.7 milyon Euro garanti ücret alacak.

ALEX-OXLADE CHAMBERLAIN KİMDİR?

Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain daha sonra Arsenal ve Liverpool formaları giydi.

BAŞARILARLA DOLU KARİYER

6 yıl formasını giydiği Liverpool'dan ayrılan Chamberlain, Kırmızılarla çıktığı toplam 146 maçta 18 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.

29 yaşındaki İngiliz yıldız, birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 4 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

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