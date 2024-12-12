Gedson Fernandes, Beşiktaş macerasını noktalamaya hazırlanıyor. 2022 yılında Portekiz devi Benfica'dan siyah beyazlı takımın yolunu tutan başarılı orta saha, sergilediği futbolla göz kamaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Gedson için ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyorlar. Bonservis bedeli de belli olurken Kartal'ın kasası resmen dolacak.

GEDSON FERNANDES DORTMUND'A

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Gedson Fernandes transferini bitirmek için kolları sıvadı. Alman basının duyurduğu habere göre ocak ayında oyuncuyu takıma kazandırmak isteyen Bundesliga devinin, Beşiktaş'a 25 milyon euroluk bir teklifle gelmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Dortmund, ara transferde işi resmiyete dökmek istiyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Gedson Fernandes'in Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah beyazlı takım ile toplamda 103 maça çıkan Portekizli futbolcu bu maçlarda takımına 13 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.