Galatasaray, ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflerken, kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Sarı kırmızılılar, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Öte yandan Cimbom, bazı oyuncularına da veda etmeye hazırlanıyor.

HAKIM ZIYECH, İTALYA YOLCUSU!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech takımdan ayrılıyor. İtalya basını, Jose Mourinho'nun ekibi Roma'nın Faslı yıldız ile ilgilendiğini duyurdu. Cimbom'un da 30 yaşındaki oyuncuyla kiralık anlaşmasını sonlandırabileceği aktarıldı.

GALATASARAY KARNESİ

Faslı yıldız, sarı kırmızılı formayla 14 maça çıktı ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi