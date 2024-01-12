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Spor

Resmen duyuruldu! Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılıyor; Sürpriz takıma imza atıyor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Faslı oyuncunun yeni adresi ise belli oldu. Hakim Ziyech, İtalyan devine imza atıyor. İşte detaylar...

12 Ocak 2024 Cuma 19:21 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Hakim Ziyech, Galatasaray'dan ayrılıyor; Sürpriz takıma imza atıyor
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Galatasaray, ligde ve Avrupa'da şampiyonluk hedeflerken, kadrosunu yeniden şekillendiriyor. Sarı kırmızılılar, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Öte yandan Cimbom, bazı oyuncularına da veda etmeye hazırlanıyor.

HAKIM ZIYECH, İTALYA YOLCUSU!

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hakim Ziyech takımdan ayrılıyor. İtalya basını, Jose Mourinho'nun ekibi Roma'nın Faslı yıldız ile ilgilendiğini duyurdu. Cimbom'un da 30 yaşındaki oyuncuyla kiralık anlaşmasını sonlandırabileceği aktarıldı.

GALATASARAY KARNESİ

Faslı yıldız, sarı kırmızılı formayla 14 maça çıktı ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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