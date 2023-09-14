Türkiye Futbol Federasyonu, genel sekreterlik görevinde değişikliği gidildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 10 yıldır genel sekreterlik görevini sürdüren Kadir Kardaş'ın yerine göreve Taner Senseven'in getirildiğini belirtildi.

Kadir Kardaş'ın ise görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edeceği ifade edildi.

Taner Senseven Kimdir?

18 Mayıs 1966 doğumlu olan M. Taner Senseven, evli ve iki çocuk sahibidir. Kuleli Askeri Lisesi ve Harp Okulu mezunudur. Yüksek Lisans eğitiminde 2002 yılında Marmara Üniversitesi Finans ve Muhasebe bölümünü, 2006'da Lozan Üniversitesi'nde Yönetim ve Organizasyonel Gelişim bölümünü bitirmiştir. 2017'de ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1988-1994 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan Senseven; 1996-2006 yılları arasında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Reklam Direktörlüğü, 2006-2014 yılları arasında Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Vakıfbank Güneş Sigorta Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı ve Bahçelievler Spor Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmış olan Senseven, 2015 yılından bu yana ise beIN Media Group Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.