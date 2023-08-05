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Spor

Resmen harekete geçildi! Beşiktaş'tan Ruslan Malinovsky bombası

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ruslan Malinovsky'i transfer listesine aldı. Siyah-beyazlılar, kulübü Marsilya'ya oyuncunun şartlarını sordu.

5 Ağustos 2023 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Resmen harekete geçildi! Beşiktaş'tan Ruslan Malinovsky bombası
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Beşiktaş orta sahaya takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar son olarak gündemine bonservisi Marsilya'da bulunan Ruslan Malinovsky'i aldı.

TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Ruslan Malinovsky'yi radara aldı. Siyah-beyazlılar Marsilya'ya oyuncunun şartlarını sordu.

Atalanta, 2019 yılında Ruslan Malinovsky'nin bonservisini Genk'ten 13.6 milyon Euro karşılığında almıştı. Marsilya geçtiğimiz sezonun devre arasında 30 yaşındaki oyuncuyu kiraladı, sezon sonu da 10 milyon Euro karşılığında oyuncunun bonservisini aldı.

Orta saha mevkisinde oynayan oyuncu kariyerinde 377 maça çıktı ve 76 gol, 69 asist yaptı

Fransız ekibi geçtiğimiz sezonun ortasında Atalanta'dan kiraladığı 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini bu yaz transfer döneminde 10 milyon euro bedelle aldı.

Tecrübeli orta saha Malinovsky geçen sezon toplam 38 maçta 3 gol 3 asist kaydetti.

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