Resmen harekete geçtiler! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye unutulmayacak transfer çalımı

Orta saha bölgesine transfer yapmayı amaçlayan Galatasaray, bir süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Suat Serdar ile ilgileniyor. Transferde atağa kalkan sarı-kırmızılılar, başarılı oyuncuyu kadrosuna bir an önce katmanın hesaplarını yapıyor.

Alman basınından Bild'in haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcu Suat Serdar ile transfer görüşmelerine başladı. Galatasaray'ın bu transfer için bir adım önde olduğu öğrenildi.

SUAT SERDAR İÇİN GALATASARAY'DAN İSTENEN RAKAM 2 MİLYON EURO



Hertha Berlin'de forma giyen Suat Serdar için kulübünün bonservis beklentisi belli oldu. Alman kulübü, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek oyuncusundan 2 milyon euro beklenti içinde.

Galatasaray'ın ise bu bonservis bedelini ödemeye yakın olduğu belirtilirken, Suat Serdar da sarı-kırmızılıların teklifine sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin'de 33 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik katkı verdi.