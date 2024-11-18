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Spor

Resmen imzayı atıyor! Güle güle Victor Nelsson

Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. 2021 yılında Aslan'a transfer olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, uzun süredir sarı-kırmızılı ekipten ayrılmanın planları yapıyor. Bu sezon istediği süreyi alamayan tecrübeli stopere yeni talipler çıktı. İşte Victor Nelsson haberinin detayları...

18 Kasım 2024 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
Resmen imzayı atıyor! Güle güle Victor Nelsson
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Galatasaray'da transferde hareketli günler yaşanıyor. 2021 yılında Aslan'a transfer olan Danimarkalı stoper Victor Nelsson, uzun süredir sarı-kırmızılı ekipten ayrılmanın planları yapıyor. Bu sezonda istediği süreyi alamayan tecrübeli stopere yeni talipler çıktı. Galatasaray'ın da bu tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun devre arasında takımdan ayrılmaya yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

REAL BETİS NELSSON TRANSFERİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

İspanyol basının haberine göre; La Liga ekibi Real Betis'in Galatasaray'dan Victor Nelsson ile ilgilendiği kaydedildi. Danirmakalı oyuncunun da Galatasaray'dan kesin olarak ayrılmak istediği ve transfere sıcak baktığı da haberde yer aldı. İspanyol ekibinin bu transfer için yakın zamanda Galatasaray ile görüşeceği öğrenildi. Maddi konularda anlaşıldığı takdirde imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

2021 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Nelsson, sarı-kırmızılılarda çıktığı 136 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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