Galatasaray'ın geçen sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Wilfried Zaha sarı-kırmızılı ekipte istenileni veremedi. Aslan'ın kadroda düşünmediği Fildişi Sahilli yıldız Lyon'a kiralanmıştı. Tecrübeli oyuncu Türkiye'den ayrıldıktan sonra adeta dünyası başına yıkıldı. Sarı-kırmızlı ekiple geçen yıl şampiyonluk yaşayan kanat oyuncusunun performansı Fransa'da da tartışma konusu oldu.

WILFRIED ZAHA FORMAYA HASRET KALDI

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Zaha forma şansı bulmakta da çok zorlanıyor. Takıma bir türlü adapte olamayan 32 yaşındaki futbolcunun da Fransa'da mutsuz olduğu öğrenildi. Lyon'un da sezon bitmeden yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesini feshedebileceği belirtildi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Zaha ile ilgili son kararın verileceği aktarıldı.

SADECE 3 MAÇTA SÜRE ALDI

Wilfried Zaha, Lyon'da sadece 3 maçta forma giydi. 94 dakika sahada kalan futbolcu 1 asistlik skor katkısı verdi. Yıldız futbolcu geçen yıl Galatasaray'da 42 maçta 10 gol ve 4 asist ile oynamıştı.