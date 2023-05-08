Resmi açıklama an meselesi! Kerem Aktürkoğlu imzayı atıyor

Galatasaray'ın yıldız hücumcusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi, Sarı Kırmızılı ekip yönetimiyle görüşmelerini tamamladı ve sözleşmesi düzenlenen Kerem'in yeni maaşı belli oldu.

Fanatik'in haberine göre; Eylül 2020'de Galatasaray'ın 24Erzicanspor'dan bedelsiz transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, 4 yıllık sözleşme imzalamış ve sırasıyla 850.000 TL, 900.000 TL ve son iki sezonu için 950.000 TL'lik yıllık ücret kazanacaktı.

KRİTİK ZANIOLO KARARI

Fatih Terim döneminde muhteşem bir çıkışa imza atan, devam eden süreçte Domenec Torrent'le formasını bırakmayan Kerem'in yıllık ücreti 8 milyon TL'ye çıkarılmıştı. 2021 Aralık'ında toplam 45 milyon TL karşılığında 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Sarı Kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Kerem, sezon başı göreve gelen Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Çıktığı 33 resmi maçta 10 gol, 8 asistle oynayan milli oyuncunun ismi Avrupa devleriyle anılırken son olarak Napoli'nin bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi.

20 MİLYON EURO BONSERVİS! NAPOLI'NİN TAKİBİNDE...

NapoliCalcioNews'te yer alan habere göre Napoli, 24 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için girişimlere başladı. Haberde İtalyan ekibinin teklifinin 20 milyon Euro olduğu belirtilirken, sarı kırmızılı ekibin bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü de ifade edildi. Yıldız golcüsü Victor Osimhen'in satışından elde edeceği gelirle potansiyeli olan oyunculara yatırım yapmayı planlayan Napoli'nin ilk hedefinin Kerem Aktürkoğlu olduğu da belirtildi.