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Spor

Resmi açıklama bekleniyor! Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda kilit rol oynayan Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a transfer oldu. Süper Lig ekibinin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 15:54 - Güncelleme:
Resmi açıklama bekleniyor! Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da
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Galatasaray'ın Norveçli orta sahası Fredrik Midtsjö, Pendikspor'a transfer oldu. Sarı-kırmızılıların, 30 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin resmi açıklamayı gün içinde yapması bekleniyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular kesinleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli orta sahası Fredrik Midtsjö'nün transferi konusunda bir süre önce Pendikspor'la anlaşmıştı. Galatasaray'ın ardından Norveçli futbolcu da sözleşme şartlarında Pendikspor'la mutabakata vardı.

Midtsjö, bugün yeni kulübüyle mukavele imzalayacak. Resmi imzaların atılmasının ardından Cimbom'un da transfere ilişkin duyuru yapması bekleniyor.

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