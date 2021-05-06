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Spor

Resmi açıklama! Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul'un pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte, Haziran 2021 tarihi hedeflenerek planlandığını duyurdu.

DHA06 Mayıs 2021 Perşembe 18:48 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 18:48
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Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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