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Spor

Resmi açıklama geldi! Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi

Süper Lig takımlarından Alanyaspor, teknik direktörlük görevine son olarak Sporting'i çalıştıran Joao Pereira'nın getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi22 Mart 2025 Cumartesi 14:59 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Alanyaspor'da Joao Pereira dönemi
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Joao Pereira'yı getirdi.

Portekizli çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle anlaşmaya vararak resmi sözleşmeye imza attı.

JOAO PERREİRA'NIN KARİYERİ

Sporting B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a transfer olmasının ardından kısa bir süreliğine Sporting Lizbon A takımının başına geçmişti. Pereira yönetimindeki Sporting, çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rui Borges'in Sporting'in yeni teknik direktörü olmasıyla birlikte Pereira, yeniden Sporting B takımına dönmüştü.

TRABZONSPOR'DA OYNADI

Teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açan Pereira, futbolculuk döneminde Valencia, Sporting ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

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