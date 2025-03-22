Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Joao Pereira'yı getirdi.

Portekizli çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle anlaşmaya vararak resmi sözleşmeye imza attı.

JOAO PERREİRA'NIN KARİYERİ

Sporting B takımında görev yapan 41 yaşındaki teknik adam, Ruben Amorim'in Manchester United'a transfer olmasının ardından kısa bir süreliğine Sporting Lizbon A takımının başına geçmişti. Pereira yönetimindeki Sporting, çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rui Borges'in Sporting'in yeni teknik direktörü olmasıyla birlikte Pereira, yeniden Sporting B takımına dönmüştü.

TRABZONSPOR'DA OYNADI

Teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açan Pereira, futbolculuk döneminde Valencia, Sporting ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerde forma giymişti.