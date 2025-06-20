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Spor

Resmi açıklama geldi! Beerschot'ta Dirk Kuyt dönemi sona erdi

Belçika Ligi'nde sezonu son sırada noktalayan ve küme düşen Beerschot, teknik direktör Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını duyurdu.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2025 Cuma 14:09 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Beerschot'ta Dirk Kuyt dönemi sona erdi
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Belçika Pro Lig'de sezonu 18 puanla son sırada tamamlayan Beerschot'ta teknik direktör değişikliği gerçekleşti.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı teknik adam Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Beerschot, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dirk Kuyt'a çabaları, özverisi ve olumlu katkıları için teşekkür ediyor, antrenörlük kariyerinin geri kalanında kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kulübe yakın kaynaklar, Kuyt'ın performansının yönetim tarafından yeterli bulunmadığını ve ayrılık kararının bu doğrultuda alındığını belirtti.

  • Beerschot
  • Dirk Kuyt
  • teknik direktör

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