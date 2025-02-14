İSTANBUL 11°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2206
  • EURO
    37,9335
  • ALTIN
    3422.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Spor

Resmi açıklama geldi! Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçında görev alacak hakemi açıkladı. Kurul ayrıca, diğer maçlarda düdük çalacak hakemleri de duyurdu.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 11:36 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. Buna göre yarın oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasını Cihan Aydın yönetecek.

Öte yandan Kurul, Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç vermedi.

İşte diğer karşılaşmalarda görev alacak hakemler:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.