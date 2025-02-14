Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli karşılaşması olan Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasında Cihan Aydın düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. Buna göre yarın oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasını Cihan Aydın yönetecek.

Öte yandan Kurul, Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır'a bu hafta maç vermedi.

İşte diğer karşılaşmalarda görev alacak hakemler: