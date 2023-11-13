İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2023 Pazartesi / 1 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6033
  • EURO
    30,5494
  • ALTIN
    1778.69
  • BIST100
    7634.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak
Spor

Resmi açıklama geldi! Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak

Beşiktaş'ta mevcut yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Emre Kocadağ, başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Kocadağ yaptığı açıklamada 'Beşiktaş'a hizmet etmek için başkanlık koltuğuna aday olmasına saygı duyuyorum. Onlar bizim camiamızın parçaları. Beşiktaş için çok çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan büyük ve müstesna camiamız olsun.' ifadelerini kullandı.

13 Kasım 2023 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Emre Kocadağ başkanlığa aday olmayacak
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulun iki adaylı olacağını belirtti.

Kocadağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzün tek adayla seçime gitmemesi gerektiğini her zaman arkadaşlarımla beraber göreve hazır olduğumu daha önce belirtmiştim. Geldiğimiz durumda iki adaylı bir seçime doğru gidiyor olmamızı olumlu karşılıyor, mevcut kaos ortamının son bulmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kongre sürecini yakından takip edeceklerini söyleyen Kocadağ, "Oluşturulan kaos ortamının aşılması için her zamanki gibi fedakarlık ve sağduyu ile davranacağız. Kaostan ve kargaşadan beslenen dile asla tevessül etmeyeceğiz. Küfre ve itibar suikastlarına pirim vermeyeceğiz. Beşiktaş'a yakışır biçimde davranacağız, örnek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

9 senelik yöneticilik döneminde 3'ü şampiyonluk olmak üzere 5 kupa kazandıklarını hatırlatan Kocadağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Süreç boyunca yaşananlar tarihe not olarak düşülmüştür. Beşiktaş'ın zor gününden, zorlu zamanlarından medet uman yüksek tonlu iletişimi, sarf edilen hamasi cümleleri ve zaman zaman haksızlık noktasına varan yaklaşımı taraftarımızın sağduyusuna bırakıyorum. Stadyumumuzun yapımı, Avrupa'daki başarılar dahil birçok başarının içinde oldum. Hem Ahmet Nur Çebi başkanımız hem Fikret Orman başkan dönemlerinde görev aldım. İyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz de oldu. İyi günlerde çok kalabalıktık, bazı günler yalnız kaldık. Ben kimseyi yalnız bırakmadım, bırakmam. Birçok tecrübe edindim. Toplam 4 defa farklı listelerde kongrelerde hakkımla, şerefimle üyelerimizin teveccühüne mazhar oldum. Bu süre zarfında çocuklarımın odasının kapından çok kulübümüzün kapısını açtım. İşimden, ailemden eksik kaldım, Beşiktaş'ı eksik bırakmadım. Gençliğimle, gücümle, aklımla, kalbimle bu büyük aile için çalıştım. Geçmişte bu yarışlara girmiş, kongreler kaybetmiş, bu süreçlerden hayli deneyimli kişilerin Beşiktaş'a hizmet etmek için başkanlık koltuğuna aday olmasına saygı duyuyorum. Onlar bizim camiamızın parçaları. Beşiktaş için çok çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan büyük ve müstesna camiamız olsun."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.