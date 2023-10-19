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Spor

Resmi açıklama geldi! İsrail'de hiçbir UEFA müsabakası oynanmayacak

UEFA, İsrail'in Filistin'e karşı açtığı savaş sonrası beklenmedik bir karar aldı. Avrupa futbol otoritesi bir sonraki karara kadar İsrail'de hiçbir UEFA müsabakasının oynanmayacağını duyurdu. İşte detaylar...

19 Ekim 2023 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! İsrail'de hiçbir UEFA müsabakası oynanmayacak
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Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Rusya'yı Avrupa'daki bütün futbol organizasyonlarından men eden UEFA, İsrail ile ilgili görüşme yaptı. İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sonrası UEFA'dan sürpriz bir karar geldi.

UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynanmamasına karar verildiğini açıkladı.

Konferans Ligi'ndeki Maccabi Tel-Aviv ve Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Haifa iç sahadaki UEFA maçlarını İsrail dışında oynayacak.

MACCABI HAIFA ÇEKİLDİ

Öte yandan Maccabi Haifa'nın UEFA Gençlik Ligi'nden çekildiği ve yerine Sparta Prag'ın getirildiği bildirildi.

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI OYNANMAYACAK

UEFA, Belçika ile İsveç arasında oynanan ve silahlı saldırı sonrası iki kişinin ölmesi nedeniyle yarıda kalan maçın, iki ülkenin onayıyla 1-1 tescillendiğini açıkladı.

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