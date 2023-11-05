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Spor

Resmi açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu

Fenerbahçe bugün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda toplam borcunu açıkladı. Sarı lacivertli kulübün toplam borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu duyuruldu.

AA5 Kasım 2023 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! İşte Fenerbahçe'nin toplam borcu
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Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs itibarıyla borcunun 8 milyar 276 milyon lira olduğu duyuruldu.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 871 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 405 olduğunu ifade ederek, kulübün toplam borcu 8 milyar 276 milyon lira olarak açıkladı.

Vodina, kulübün toplam varlığının da 2 milyar 760 milyon lira olduğunu kaydetti.

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