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Spor

Resmi açıklama geldi! Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu

Brezilya ekiplerinden Gremio, Fenerbahçeli Joao Pedro ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Golcü oyuncu sağlık kontrolleri sonrası resmi imzayı atacak.

1 Ağustos 2023 Salı 09:34 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Joao Pedro'nun yeni takımı belli oldu
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Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Joao Pedro, Gremio ile resmen anlaşmaya vardı.

Brezilya kulübünün yaptığı açıklamada oyuncuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldı. Transferin tamamlanması için oyuncunun Brezilya'ya hareket ettiği ve Salı günü Porto Allegre'ye ulaşacağı kaydedildi. 2 Ağustos günü ise sağlık kontrollerinin olduğu ifade edildi.

RESMİ SÖZLEŞME SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI

Sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde resmi sözleşmenin yapılacağı aktarıldı. Brezilya kulübü, transferin maliyetine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapmadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe, Joao Pedro'yu geçen sezon Cagliari'den kadrosuna katmıştı. Deneyimli futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 28 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

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