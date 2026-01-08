İSTANBUL 17°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0535
  • EURO
    50,3851
  • ALTIN
    6117.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Jonas Svensson'un yeni adresi Rosenborg oldu
Spor

Resmi açıklama geldi! Jonas Svensson'un yeni adresi Rosenborg oldu

Norveç ekibi Rosenborg, 32 yaşındaki deneyimli Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

HABER MERKEZİ8 Ocak 2026 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Jonas Svensson'un yeni adresi Rosenborg oldu
ABONE OL

Beşiktaş ile yollarını ayıran Jonas Svensson, Rosenborg'a transfer oldu.

7 Ocak'ta Beşiktaş ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran 32 yaşındaki Norveçli oyuncu, 12 sezon formasını giydiği Rosenborg'a 2 yıllık sözleşmeyle geri döndü.

İmza sonrası konuşan Svensson, "Bugün büyük bir gün. Çok mutlu ve gururluyum. Bu günü uzun zamandır bekliyordum, bu yüzden her şeyin yolunda gitmesinden dolayı çok müteşekkirim. Rosenborg forması giyip Rosenborg logosuna baktığımda içimde gerçek bir heyecan hissediyorum. Aslında ayrıldığımdan beri geri dönmeyi hayal ediyordum. Rosenborg'u gerçekten çok seviyorum ve bu kulüp benim için çok önemli. Rosenborg bana çok güzel anılar yaşattı, bu yüzden kulübe çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Rosenborg'da oynamak bir işten daha fazlası. Yurtdışında biraz daha iş gibi ama burada özel bir şey. Daha çok bir yaşam tarzı gibi olacak. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.