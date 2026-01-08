Resmi açıklama geldi! Jonas Svensson'un yeni adresi Rosenborg oldu

Beşiktaş ile yollarını ayıran Jonas Svensson, Rosenborg'a transfer oldu.

7 Ocak'ta Beşiktaş ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran 32 yaşındaki Norveçli oyuncu, 12 sezon formasını giydiği Rosenborg'a 2 yıllık sözleşmeyle geri döndü.

İmza sonrası konuşan Svensson, "Bugün büyük bir gün. Çok mutlu ve gururluyum. Bu günü uzun zamandır bekliyordum, bu yüzden her şeyin yolunda gitmesinden dolayı çok müteşekkirim. Rosenborg forması giyip Rosenborg logosuna baktığımda içimde gerçek bir heyecan hissediyorum. Aslında ayrıldığımdan beri geri dönmeyi hayal ediyordum. Rosenborg'u gerçekten çok seviyorum ve bu kulüp benim için çok önemli. Rosenborg bana çok güzel anılar yaşattı, bu yüzden kulübe çok şey borçlu olduğumu hissediyorum. Rosenborg'da oynamak bir işten daha fazlası. Yurtdışında biraz daha iş gibi ama burada özel bir şey. Daha çok bir yaşam tarzı gibi olacak. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.