Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'in transferini açıkladı.

İşte açıklama:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe'ye transfer oldu. 2020-2021 sezonunda Sivasspor'a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.