İSTANBUL 31°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2022 Salı / 26 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1194
  • EURO
    18,0892
  • ALTIN
    1018.4
  • BIST100
    3121.52
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta
Spor

Resmi açıklama geldi! Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sivasspor'da forma giyen Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

23 Ağustos 2022 Salı 19:14 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'in transferini açıkladı.

İşte açıklama:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Bucaspor altyapısında yetişen Kerem, 2017-2018 sezonunda 170 bin Euro bonservis bedeli ile Göztepe'ye transfer oldu. 2020-2021 sezonunda Sivasspor'a bedelsiz transfer olan Kerem, 3 sezonda toplam 36 maçta oynadı; 3 gol attı, 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.