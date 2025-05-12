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Spor

Resmi açıklama geldi! Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen ve dün kupasını kaldırarak şampiyonluğu binlerce taraftarıyla kutlayan Kocaelispor'da bugün beklenen teknik direktör ayrılığı resmen yaşandı. İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

IHA12 Mayıs 2025 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi sona erdi
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Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in dün maçın ardından basın toplantısında kupa töreninin ardından veda edeceğini söylemesinin ardından bugün kulüpten resmi açıklama yapıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapıalan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibi ile kulübümüz arasındaki sözleşmeler, herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kulübümüze katkılarından ve 16 yıllık hasreti sona erdirerek yaşattığı şampiyonluktan dolayı teknik direktörümüz İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kocaelispor'da 16. haftada iç sahada alınan Esenler Erokspor mağlubiyetinin ardından görevini bırakan Ertuğrul Sağlam'ın yerine teknik direktörlük için el sıkışılan İsmet Taşdemir, deplasmanda Boluspor maçıyla göreve başlamıştı. 22 lig maçında takımın başında sahaya çıkan Taşdemir, şampiyonluğu 35. haftada şehre armağan eden teknik ekibin başında bulundu.

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