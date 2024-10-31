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Spor

Resmi açıklama geldi! Konyaspor'da Recep Uçar dönemi başladı

Süper Lig ekibi Konyaspor teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı getirdi. Yeşil beyazlı ekip, deneyimli çalıştırıcı ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

31 Ekim 2024 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Konyaspor'da Recep Uçar dönemi başladı
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Ali Çamdalı ile yollarını ayıran Konyaspor, Recep Uçar ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Recep Uçar ile 2025-26 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." denildi.

RECEP UÇAR'IN SÜPER LİG KARİYERİ

49 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerine Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor da başladı.

2019'da Abdullah Avcı ile birlikte Beşiktaş'a geçen Recep Uçar, Avcı'nın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe geçti.

Ümraniyespor'u Süper Lig'e çıkaran Recep Uçar, 97 maçta 1.53 puan ortalaması yakaladı. Eylül 2023 - Ocak 2024 tarihleri arasında Kayserispor'un teknik direktörü olan 49 yaşındaki isim, 21 maçta 1.38 puan ortalaması tutturdu.

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