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Spor

Resmi açıklama geldi! Leo Dubois, Başakşehir'e kiralandı

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fransız oyuncu Leo Dubois 1 yıllığına Başakşehir'e kiralandı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Leo Dubois, Başakşehir'e kiralandı
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Galatasaray Kulübü, Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois'nın RAMS Başakşehir'e kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois'nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Lyon takımından Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Dubois, bu sezon da ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile deplasmanda oynanan mücadelede 56 dakika sahada kaldı.

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