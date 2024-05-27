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Spor

Resmi açıklama geldi! Leo Dubois, Galatasaray'a geri döndü

Başakşehir'in sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois sözleşmesinin son ermesinin ardından Galatasaray'a geri döndü.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 15:31 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Leo Dubois, Galatasaray'a geri döndü
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 6-2'lik Adana Demirspor galibiyetiyle tamamlayan ve 4. sırada yer alarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan RAMS Başakşehir'de, Leo Dubois ile yollar ayrıldı.

Turuncu lacivertli takım, Dubois'yı sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Başakşehir, sözleşmesi sona eren Fransız sağ bekin ayrılığıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Turuncu-lacivertli formamız altında sezon başından bu yana başarıyla oynayan Leo Dubois'in kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Fransız futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

31 MAÇTA 1 GOL, 7 ASİST

Leo Dubois, Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı ve takımına 1 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY'A DÖNDÜ

Galatasaray'a geri dönen 29 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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