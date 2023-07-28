İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9502
  • EURO
    29,7288
  • ALTIN
    1699.58
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmi açıklama geldi! Galatasaray, Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi
Spor

Resmi açıklama geldi! Galatasaray, Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Arjantinli yıldız oyuncu, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Icardi'nin gece geç saatlerde Türkiye'de olması bekleniyor.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 19:15 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Galatasaray, Mauro Icardi'yi KAP'a bildirdi
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, " Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.