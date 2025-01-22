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Spor

Resmi açıklama geldi! Milan Skriniar Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüp yaptığı paylaşımla Slovak futbolcu transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelmekte olduğunu duyurdu. İşte detaylar...

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Milan Skriniar Fenerbahçe için geliyor
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Fenerbahçe, ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Milan Skriniar'ı imza attırmak için İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe, Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milan Skriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor." denildi.

Fenerbahçe, Milan Skriniar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu bugün 15.30'ta sağlık kontrolü için İstanbul'da olacak.

MOURINHO ARAYIP İKNA ETTİ

İtalyan basınına göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Milan Skriniar'ı telefonla aradı. Görüntülü görüşmede Skriniar, Mourinho'nun araması sonrası Fenerbahçe için ikna oldu.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Skriniar, Paris Saint-Germain'in bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'den Milan Škriniar paylaşımı

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