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Spor

Resmi açıklama geldi! Samet Akaydin, Panathinaikos'ta

Dün transfer görüşmeleri için Yunanistan'a giden Samet Akaydin için resmi açıklama geldi. Panathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. İşte detaylar...

14 Ocak 2024 Pazar 13:00 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Samet Akaydin, Panathinaikos'ta
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Türk teknik adam Fatih Terim'in çalıştırdığı Yunan ekibiPanathinaikos, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i kiraladığını açıkladı.

Yapılan açıklamada anlaşmanın bu sezon sonuna kadar olduğu belirtilirken, oyuncuya başarılar dilendi.

Önceki gün Atina'ya giden Samet, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etmişti.

Milli oyuncu ayrıca, "Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" şeklinde konuşmuştu.

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