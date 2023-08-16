Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, ligin 2'nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas'ın ardından bir transferi daha bitirdi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Profesyonel futbolcu Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

G.SARAY MAÇINA YETİŞECEK

Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor.