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Spor

Resmi açıklama geldi! Trabzonspor, Malheiro'yu kadrosuna kattı

Trabzonspor, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo mavili ekip, son olarak Boavista forması giyen 23 yaşındaki futolcu Pedro Malheiro ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

23 Temmuz 2024 Salı 19:19 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Trabzonspor, Malheiro'yu kadrosuna kattı
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Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2024-2025 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2025-2026 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2026-2027 futbol sezonunda 830 bin avro garanti ücret, 2027-2028 futbol sezonunda 882 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2028-2029 futbol sezonunda 986 bin avro garanti ücret ödenecektir."

Açıklamada, ayrıca menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4,8'i oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.

Öte yandan KAP da yer alan bir diğer açıklamada da Malheiro'nun bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Boavista ile anlaşma sağlandığı aktarılarak, "Anlaşmaya göre Boavista FC'ye sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro 3 taksit halinde ödenecektir. Ayrıca Boavista FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin yüzde 10'u ödenecektir." denildi.

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