Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada ise, "Forvet Paul Onuachu, 1 yıllığına Türk kulübü Trabzonspor'a kiralanmıştır." denildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan 29 yaşındaki Paul Onuachu, yılbaşında Genk'ten Southampton'a 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Kariyerinde 339 maça çıkan Onuachu, 164 gol atarken 34 de asist yaptı.