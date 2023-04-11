Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası arayışlarına devam eden Trabzonspor'da gündem Slaven Bilic. Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, "Slaven Bilic ile menajeri aracılığıyla görüştüğümüz oldu, doğrudur." dedi.

TRABZONSPOR, YENİ HOCASINI ARIYOR

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon istenen sonuçların alınamamasının ardından Abdullah Avcı ile yollar ayrılmıştı. Yeni hocasını arayan bordo-mavililer için gündeme Sergen Yalçın ve Slaven Bilic gibi isimler geldi.

SLAVEN BILIC İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

A Spor'a açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın'ın şu anda takım çalıştırmak istemediğini söylediğini belirtirken, "Slaven Bilic ile menajeri aracılığıyla görüştüğümüz oldu, doğrudur. Şu anda görüştüğümüz farklı isimler de var, ilerleme kaydettiğimiz isimler de var." ifadelerini kullandı.

Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

