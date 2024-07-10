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Spor

Resmi duyuru an meselesi! Allan Saint-Maximin adım adım Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Allan Saint-Maximin'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a gelecek.

Akşam Gazetesi10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Resmi duyuru an meselesi! Allan Saint-Maximin adım adım Fenerbahçe'ye
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde 27 yaşındaki Fransız yetenek için Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile temas kuran Sarı-Lacivertliler, oyuncu ile görüşme izni alarak Maximin'le masaya oturdu. Kanarya, yıldız oyuncuyu ikna ederek Suudi takımı ile pazarlıklara başladı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, her iki tarafla da el sıkışan Fenerbahçe Yönetimi, yeni oyuncusunu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirerek sağlık kontrollerinden geçirecek. Maximin, imzayı attıktan sonra Avusturya kampına katılacak.

OPSİYON 15-20 MİLYON EURO

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre; Maximin'in satın alma opsiyonu 15-20 milyon euro arasında olacak. Fransa'da ACBB Altyapısında yetişen yıldız oyuncu sonrasında; St.Etienne, Monaco, Hannover, Bastia, Nice ve Newcastle formaları da giydi. Kariyeri boyunca transferi için toplam 60.20 milyon euro bonservis ödendi. Geçen sezon Al Ahli forması ile 31 maça çıkan Maximin, 2 bin 426 dakika sahada kaldı. 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağladı. Bu transferin Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda yapıldığı bildirildi.

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