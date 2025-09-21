Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecek.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışıyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulda katılımın an itibarıyla 24.000 bine ulaştığını açıklandı. Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi.

CANLI | İŞTE SON DURUM

Açılan sandık: 49

Toplam sonuç:

Ali Koç: 11853

Sadettin Saran: 12084

İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip oldu.

SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, oyunu kullandı.

YOĞUN KATILIM

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi kongre üyelerinin yoğun katılımıyla devam ediyor.

"FENERBAHÇE'YE SEVGİYİ GETİRECEĞİZ"

Oy kullanma işlemi öncesinde Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilmeleri halinde güzel işler yapacaklarını belirten Saran, "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu çok samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

LİSTELER

Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz