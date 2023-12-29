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Spor

Resmi sözleşmeyi imzaladı! Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi başladı

70 yaşındaki deneyimli teknik direktör Fatih Terim Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Başarılı çalıştırıcı resmi sözleşmeyi imzaladı. İşte detaylar...

IHA29 Aralık 2023 Cuma 14:55 - Güncelleme:
Resmi sözleşmeyi imzaladı! Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi başladı
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Yunanistan Süper Ligi takımlarından Panathinaikos ile 1.5 yıllık anlaşmaya varan Teknik Direktör Fatih Terim, resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yunanistan Süper Ligi'nde lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada bulunan Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen başladı. Yunan ekibiyle 1.5 yıllık anlaşmaya varan ve geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a giderek yeşillerle ilk idmanına çıkan tecrübeli teknik adam, resmi imzayı da attı.

Fatih Terim için bugün saat 16.00'da Atina Ulusal Galeri'de bir resmi tanıtım toplantısı yapılacak.

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