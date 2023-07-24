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Spor

Resmi teklif yapıldı! Beşiktaş, Nino transferinde sona yakın

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Beşiktaş'ta Lyanco transferinin gerçekleşememesinin ardından bütçe Nino'ya ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip oyuncunun kulübüyle yaptığı müzakereler tamamlanmak üzere. İşte detaylar...

Akşam24 Temmuz 2023 Pazartesi 09:31 - Güncelleme:
Resmi teklif yapıldı! Beşiktaş, Nino transferinde sona yakın
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2 ay önce Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna dahil edilen 26 yaşındaki savunmacı Nino, Beşiktaş'ın markajı altında.

İstanbul'a getirdiği Lyanco'yu dizindeki erime ve menisküs sakatlığı nedeniyle geri gönderen Kara Kartal, bütçesini Nino'ya ayırdı.

İLK TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş yönetimi, Brezilya ekibi Fluminense'ye resmi teklifte bulundu. 7 milyon euroya 'serbest kalır' maddesi olan Nino için bonuslarla beraber 6 milyon euro önerildi. Müzakereler neredeyse bitmek üzere.

KAPTAN OLDU

Kariyerinde 267 maça çıkan ve 12 kez ağları sarsan Nino, 25 yaşında Fluminense takım kaptanlığına getirildi. 2 ay önce Brezilya'nın geniş listesinde olan savunmacı, 2020-21 Olimpiyat Oyunları Şampiyonluğu'nda altın madalya aldı.

Beşiktaş, Avrupa takımlarının yavaş yavaş dikkatini çeken Nino'ya aynı zamanda 'yatırım' gözüyle bakıyor. İsmi bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki stoper, artık Siyah-Beyazlı formaya yakın.

KARİYERİNDE 1 MAÇ KAÇIRDI

Beşiktaş, Lyanco'nun aksine sakatlık konusunda hiç problemi olmayan bir oyuncuya tutundu. Nino, 2022-23 sezonunda 10 günlük kas sakatlığı yaşadı.

Bu süreçte sadece 1 maç kaçırdı. Kariyerinde 2 kez kırmızı kart gördü. Bu kartlar da 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında. Kariyeri boyunca sarı kart cezalısı olduğu 6 karşılaşma var.

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