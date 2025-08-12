İSTANBUL 31°C / 23°C
Resmi teklif yapıldı! Ederson adım adım Galatasaray'a

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen 31 yaşındaki deneyimli file bekçisi Ederson için resmi teklifte bulundu. Görüşmeler hem oyuncu hem kulüp tarafında devam ederken Gigi Donnarumma'nın hiçbir zaman net bir hedef olmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

12 Ağustos 2025 Salı 17:12
Resmi teklif yapıldı! Ederson adım adım Galatasaray'a
Galatasaray, kaleci transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için resmi teklif yaptı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre görüşmeler hem kulüpler hem de oyuncu bazında sürüyor. Öte yandan, PSG'nin İtalyan kalecisi Gigi Donnarumma'nın Galatasaray için hiçbir zaman net bir transfer hedefi olmadığı ifade edildi.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, daha önce Ederson ile anlaşmaya varmıştı. Finansal konularda son detayların görüşüldüğü belirtilirken, oyuncunun kulübü City ile pazarlıkların sürdüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

