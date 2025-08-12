Galatasaray, kaleci transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için resmi teklif yaptı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre görüşmeler hem kulüpler hem de oyuncu bazında sürüyor. Öte yandan, PSG'nin İtalyan kalecisi Gigi Donnarumma'nın Galatasaray için hiçbir zaman net bir transfer hedefi olmadığı ifade edildi.

EDERSON İLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, daha önce Ederson ile anlaşmaya varmıştı. Finansal konularda son detayların görüşüldüğü belirtilirken, oyuncunun kulübü City ile pazarlıkların sürdüğü ve transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı belirtildi.