Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, orta sahaya bir takviye daha yapmayı amaçlıyor. Amrabat'ın takıma katılmasının ardından Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için de girişimler yoğunlaştı. 22 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki oyun kurma becerisi ve mücadele gücüyle dikkat çekiyor. Oyun anlayışına uygun olması nedeniyle teknik direktör Mourinho'nun, Arjantinli futbolcunun alınmasını istediği öğrenildi. Arjantin ekibine resmi teklif yapan Fenerbahçe, transferi 10 milyon euro civarında bitirmeyi hedefliyor. Medina için daha yüksek bir beklentisi olan Boca, fiyatta indirime gitmeyeceklerini Kanarya'ya iletti. Fenerbahçe, teklifini istenen oranda yükseltmezse transfer rafa kalkacak. Medina, 2024 yılı içerisinde Boca formasıyla 22 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 21'ine ilk 11'de başlayan genç futbolcu, 3 gol ve 3 asist üretti.