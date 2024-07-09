Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek bölgesi için yoğun mesai harcıyor.

Son olarak Guela Doue için Rennes'e teklif yapan sarı kırmızılı takım, alternatif olarak farklı isimlere yönelmeyi sürdürüyor.

Tutto Udinese'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, 21 yaşındaki sağ bek Festy Ebosele için Udinese'ye 5 Milyon euroluk resmi teklif yaptı.

GALATASARAY'A CEVAP 'RET' OLABİLİR

Haberde genç oyuncu için beklentisi yüksek olan İtalyan ekibinin bu teklifi reddedebileceği yazıldı.

Sağ bek transferini ilk kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray, İtalyanların vereceği cevaba göre harekete geçecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Nijeryalı oyuncu, Udinese ile toplamda 50 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.