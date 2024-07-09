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Spor

Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'dan Festy Ebosele hamlesi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray sağ beke takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Udinese forması giyen 21 yaşındaki Festy Ebosele için remi teklifte bulundu. İşte detaylar...

9 Temmuz 2024 Salı 11:30 - Güncelleme:
Resmi teklif yapıldı! Galatasaray'dan Festy Ebosele hamlesi
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek bölgesi için yoğun mesai harcıyor.

Son olarak Guela Doue için Rennes'e teklif yapan sarı kırmızılı takım, alternatif olarak farklı isimlere yönelmeyi sürdürüyor.

Tutto Udinese'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım, 21 yaşındaki sağ bek Festy Ebosele için Udinese'ye 5 Milyon euroluk resmi teklif yaptı.

GALATASARAY'A CEVAP 'RET' OLABİLİR

Haberde genç oyuncu için beklentisi yüksek olan İtalyan ekibinin bu teklifi reddedebileceği yazıldı.

Sağ bek transferini ilk kampa yetiştirmek isteyen Galatasaray, İtalyanların vereceği cevaba göre harekete geçecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Nijeryalı oyuncu, Udinese ile toplamda 50 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.

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