Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği futbolculardan biri olan Youssef En-Nesyri için İtalya'dan resmi teklif geldi. Napoli, Faslı golcü için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

İtalyan ekibinin, En-Nesyri'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ifade edildi. Faslı oyuncunun teklife vereceği yanıt beklenirken, Fenerbahçe'nin bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Nottingham Forest ve Everton'ın yaptığı teklifleri de değerlendirmeye alan yönetim, En-Nesyri ile vedalaşmayı amaçlıyor. Teknik heyetin, yönetiminden Jhon Duran ile birlikte forma giyebilecek bir hücum oyuncusu alınmasını istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 maça çıktı. Faslı golcü, 38 kez fileleri havalandırdı.