Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği futbolculardan biri olan Youssef En-Nesyri için İtalya'dan resmi teklif geldi. Napoli, Faslı golcü için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.
İtalyan ekibinin, En-Nesyri'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ifade edildi. Faslı oyuncunun teklife vereceği yanıt beklenirken, Fenerbahçe'nin bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.
Nottingham Forest ve Everton'ın yaptığı teklifleri de değerlendirmeye alan yönetim, En-Nesyri ile vedalaşmayı amaçlıyor. Teknik heyetin, yönetiminden Jhon Duran ile birlikte forma giyebilecek bir hücum oyuncusu alınmasını istediği kaydedildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 maça çıktı. Faslı golcü, 38 kez fileleri havalandırdı.