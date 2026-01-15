İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Resmi teklif yapıldı! İtalyan devinden Youssef En-Nesyri hamlesi

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında düşünmediği Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. İtalyan ekibi Napoli, 28 yaşındaki deneyimli golcü için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. İşte detaylar...

15 Ocak 2026 Perşembe 14:56
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği futbolculardan biri olan Youssef En-Nesyri için İtalya'dan resmi teklif geldi. Napoli, Faslı golcü için sarı lacivertlilerin kapısını çaldı.

İtalyan ekibinin, En-Nesyri'yi satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ifade edildi. Faslı oyuncunun teklife vereceği yanıt beklenirken, Fenerbahçe'nin bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Nottingham Forest ve Everton'ın yaptığı teklifleri de değerlendirmeye alan yönetim, En-Nesyri ile vedalaşmayı amaçlıyor. Teknik heyetin, yönetiminden Jhon Duran ile birlikte forma giyebilecek bir hücum oyuncusu alınmasını istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla 77 maça çıktı. Faslı golcü, 38 kez fileleri havalandırdı.

