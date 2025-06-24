Yaz transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Rodrigo De Paul için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

DE PAUL GÜNDEMDE

TuttoMercatoWeb'in haberine göre; İspanyol ekibinden kesin olarak ayrılacak olan Arjantinli orta saha, sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Oyuncunun çevresi, Türkiye seçeneği üzerinde ciddi şekilde düşünmeye başladı.

ATLETICO ELDEN ÇIKARMAK İSTİYOR

Haberde sarı-kırmızılı ekibin girişimlerini sürdürdüğü söylenirken De Paul'un sözleşmesinin 2026'da sona ereceği ve Atletico Madrid'in elden çıkarmak istediği aktarıldı.

TRANSFERDE RAKİP ÇOK

De Paul'un ismi Galatasaray'ın yanı sıra bazı İtalyan kulüpleriyle, özellikle de oyuncuyu beğenen Milan ile de anıldı. Suudi Arabistan kulüpleri de oyuncuyu kadrolarına katmak için hazırda bekliyor.

PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla 53 resmi maçta görev aldı ve 3 gol, 10 asist yaptı.