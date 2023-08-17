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Spor

Resmi teklif yolda! Galatasaray'ın yeni gözdesi Marco Veratti

Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek isteyen Galatasray kadrosuna bir yıldızı daha katmaya hazırlanıyor. Sarı kırmzılı ekip, PSG forması için 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Marco Veratti için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

17 Ağustos 2023 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
Resmi teklif yolda! Galatasaray'ın yeni gözdesi Marco Veratti
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Avrupa'da yeniden kupa hedefi koyan ve son olarak Ziyech'i alan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.

PAREDES'I UNUTTURACAK

PSG'den Mauro Icardi'yi alan sarı kırmızılı ekip belki Paredes'i kaçırdı ama onu aratmayacak bir ismin peşine düştü.

HEDEF OPSİYONLU KİRALAMA

Kadrosunda birbirinden önemli yıldızları bulunduran sarı kırmızılılar, 30 yaşındaki İtalyan yıldız Marco Veratti'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

KISA SÜRE İÇİN RESMİ TEKLİF YAPILACAK

Cimbom, kısa süre içerisinde PSG'ye resmi teklifini sunacak. Başkanvekili Erden Timur, bu transfer hamlesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

FRANSIZ BASINI GENİŞ YER VERDİ

Galatasaray'ın Veratti ile ilgilenmesi Fransa'da da yankılandı. Fransız basını, Galatasaray'ın İtalyan orta saha için 3 milyon euro kiralama bedelini gözden çıkardığını iddia etti.

OPSİYON 10 MİLYON EURO OLACAK

Futbolcunun sözleşmesinde 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu olacağı belirtildi. Marco Verratti geçtiğimiz sezon PSG ile 38 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.

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