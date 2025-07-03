Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını tamamlayan ve çalışmalarına Avusturya'da devam edecek Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Transfer döneminde ilk olarak Benfica'dan David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş, ardından Tammy Abraham'la anlaşma sağlandığını açıkladı. Kanat bölgesine de takviye planlayan Beşiktaş'ta gündemdeki isim Noah Okafor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, oyuncunun ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın Okafor'u kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtilirken Bundesliga takımlarından Leipzig'in de 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Napoli'nin kadrosuna kiralık olarak yer alan Okafor, sezonun sona ermesiyle Milan'a geri döndü.

NOAH OKAFOR'UN KARİYERİ

Futbola İsviçre'nin Basel ekibinde başlayan Noah Okafor, 2018'de A takıma yükseldi.

Basel'den 2020'de Salzburg'a imza atan İsviçreli futbolcu, 3 sezon sonra Milan'la anlaştı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Napoli'de geçiren Noah Okafor, iki takımda toplam 21 maça çıkarken 1 gol ve 2 asist kaydetti.