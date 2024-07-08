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Spor

Resmi temaslar başladı! Fenerbahçe'den sol beke 19'luk yıldız

Transfer çalışmalarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam eden Fenerbahçe dümeni Brezilya'ya kırdı. Sarı lacivertli ekip, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley Teixeira için kulübüyle resmi temasa geçti. İşte detaylar...

Akşam8 Temmuz 2024 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
Resmi temaslar başladı! Fenerbahçe'den sol beke 19'luk yıldız
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını başta hocası Jose Mourinho olmak üzere teknik ekibin raporları doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de sol kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertliler, Brezilya Serie A'da Corinthians forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley Teixeira için kulübüyle resmi temasa geçti. Avrupalıların kıtaya ayak basmasını heyecanla beklediği Güney Amerikalı yeteneklerden biri olan Teixeira için dünya basınının yorumu ise 'harika çocuk' olduğu yönünde. Görüşmeleri sürdüren Sportif Direktör Mario Branco'nun kısa sürede transferi sonuçlandırması bekleniyor

PEREIRA'DAN WESLEY'E TAM NOT

Kanarya'nın resmi görüşmelere başladığı futbolcuyu A Takım'a çıkaran isim ise yabancı değil. Güney Amerika ve özellikle Brezilya futboluna olan hakimiyetiyle tanınan F.Bahçe eski hocası Vitor Pereira, 2005'li oyuncuyu Corinthians'ta A Takım'a çıkaran ilk antrenör oldu. Brezilya ekibiyle temasa geçmeden önce Pereira'nın görüşlerini alan Kanarya, 19'luk isim için eski hocasından tam geçer not aldı. Pereira'nın onay vermesi üzerine harekete geçen Mario Branco, uçağa atlayıp Brezilya'ya giderek transferi sonlandırmak üzere aksiyona geçti.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

İlk profesyonel sözleşmesini 2022-23 sezonunda Corinthians U20'deyken imzalayan Wesley, aynı sezonun sonlarına doğru gösterdiği performansla A Takım'a yükseldi. İki sezon boyunca Corinthians'ın as kadrosunda yer alan ve başka takımda oynamayan 2005 doğumlu hücumcu; tüm kulvarlarda çıktığı 73 maçta 3 bin 637 dakika süre aldı. Teixeira bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlarken, 7 kez de sarı kart gördü. Aynı dili konuştuğu Mourinho ile çalışmanın kariyerine olumlu etki edeceğini düşünen Teixeira'nın piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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