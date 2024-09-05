Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech için Katar ekibi Al Arabi'den resmi bir açıklama geldi.

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Ziyech'in kendileri ile anılması hakkında konuşan Al Arabi Yöneticisi Khalid Al Mas, Le Site Info'ya açıklamalarda bulundu.

"KİMSE REDDEDEMEZ"

Khalid Al Mas yaptığı açıklamada, "Hiçbir takım, Hakim Ziyech kalibresindeki bir oyuncuyu reddedemez." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Ziyech transferinin detaylarına dair konuşamayacağını söyleyen Al Mas, takıma her zaman en iyi oyuncuları transfer etmek istediklerini söyledi.

FRANSIZLAR DUYURMUŞTU

Fransız basınından Foot Mercato, geçtiğimiz gün yaptığı haberde Al Arabi'nin Ziyech transferinde öne geçtiğini haberleştirmişti.

Galatasaray forması altında 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Faslı Ziyech, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.