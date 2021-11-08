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Spor

Rest çekti! PSG'de Lionel Messi krizi

Fransa'da PSG forması giyen Lionel Messi diz sakatlığı geçirmişti. 2 maçtır sahaya çıkamayan dünya yıldızının ülkesi Arjantin'in 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde karşılaşacağı Uruguay ve Brezilya maçlarında sahaya çıkmak istediği öğrenildi. Lionel Messi'nin tam olarak iyileşmemesi ise PSG'de krize neden oldu.

Star.com.tr8 Kasım 2021 Pazartesi 07:32 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 07:32
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Fransa Ligue 1 devi PSG'de Lionel Messi krizi yaşanıyor. Arjantinli yıldız diz sakatlığı nedeniyle Fransız ekibinin son iki maçında forma giyemedi. Sakatlığının sonuna gelen Messi'nin takıma dönmesi beklenirken yıldız oyuncunun 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri için milli takıma gideceği öğrenildi. Messi Arjantin Milli Takımı'yla Uruguay ve Brezilya maçlarına çıkmak istiyor.

LİONEL MESSİ'NİN SAKATLIĞI TAM OLARAK GEÇMEDİ

El Mundo Deportivo'dan alınan bilgiye göre PSG yıldızı Messi'nin sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. Dizindeki problemine rağmen Messi, Arjantin formasıyla Uruguay ve Brezilya maçlarına çıkmak istiyor. Yıldız oyuncunun bu isteği ise PSG'de krize neden oldu. Olası bir sakatlıkta Messi uzun süre sahalardan uzak kalabilir.

HEDEF 2022 DÜNYA KUPASI

Lionel Messi Arjantin ile Uruguay ve Brezilya maçlarını oynamak için çok istekli. Messi'nin diz sakatlığı nedeniyle Uruguay'a karşı maçın bir kısmını oynaması planlanıyor. Brezilya'ya karşı ise 90 dakikada sahada olmak istiyor. Messi tedavisine Madrid'de devam ediyor.

8 MAÇTA 3 GOL

Fransa Ligue 1'de PSG formasıyla 5 maça çıkan Messi henüz golle tanışamasa da Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 3 gol atmayı başardı. Yıldız oyuncu PSG'de toplamda 8 maça çıktı.

Star.com.tr

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