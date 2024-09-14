İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rey Manaj, Gaziantep FK maçı kadrosunda
Spor

Rey Manaj, Gaziantep FK maçı kadrosunda

Süper Lig'in 5.haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek Sivasspor'da yıldız oyuncu Rey Manaj maç kadrosuna dahil edildi.

AA14 Eylül 2024 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
Rey Manaj, Gaziantep FK maçı kadrosunda
ABONE OL

Net Global Sivasspor'da hastalığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj'ın, bugün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alındığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın önceki akşam hastalandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sağlık ekibimiz tarafından tedavi edilmiş ve maç kadrosuna alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sakatlıktan çıkan Queensy Menig'in yanı sıra antrenman ve maç eksiği bulunan Fode Koita'nın da maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

Milli takımdan sakat dönen Emre Gökay ve Sinan Kaya'nın da Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Sakatlıkları devam eden Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç ve babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Achilleas Poungouras, maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.