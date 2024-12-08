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Spor

Rey Manaj'dan Barış Alper paylaşımı: Özür dilerim

Sivassporlu Rey Manaj, maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sebebiyle sosyal medya hesabından özür diledi.

8 Aralık 2024 Pazar 20:44 - Güncelleme:
Rey Manaj'dan Barış Alper paylaşımı: Özür dilerim
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Sivassporlu Rey Manaj, maçın son bölümünde Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale sebebiyle sosyal medya hesabından özür diledi.

Rey Manaj yaptığı paylaşımda, "Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim." dedi.

"BARIŞ ALPER'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Açıklamalarına devam eden Manaj, "Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım." iadelerini kullandı.

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