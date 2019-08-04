Reyes şimdi de Reims’in rotasında
KANARYA’NIN gözden çıkardığı ve takım aradığı Diego Reyes için Fransa’dan yeni bir iddia geldi.
- Star Spor
Daha önce Nantes’in gündeminde yer alan Meksitalı stoperin menajeri tarafından Reims Kulübü’ne önerildiği belirtildi. Reimsli yöneticilerin de Reyes ismine sıcak baktığı ve kulüpler arasında ilk görüşmenin de gerçekleştiği vurgulandı.
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