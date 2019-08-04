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Reyes şimdi de Reims’in rotasında

KANARYA’NIN gözden çıkardığı ve takım aradığı Diego Reyes için Fransa’dan yeni bir iddia geldi.

  • Star Spor
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Daha önce Nantes’in gündeminde yer alan Meksitalı stoperin menajeri tarafından Reims Kulübü’ne önerildiği belirtildi. Reimsli yöneticilerin de Reyes ismine sıcak baktığı ve kulüpler arasında ilk görüşmenin de gerçekleştiği vurgulandı.

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