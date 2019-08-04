Reyes şimdi de Reims’in rotasında

Daha önce Nantes’in gündeminde yer alan Meksitalı stoperin menajeri tarafından Reims Kulübü’ne önerildiği belirtildi. Reimsli yöneticilerin de Reyes ismine sıcak baktığı ve kulüpler arasında ilk görüşmenin de gerçekleştiği vurgulandı.