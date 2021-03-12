Rezalet! Maç başlamadan öyle bir şey yaptı ki, görenler şaştı kaldı

star.com.tr 12 Mart 2021 Cuma 17:55 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 17:55

Brezileya'da Denis da Silva Ribeiro Serafim adlı hakem, Boavista ile Goias arasındaki 'Copa de Brasil' maçının başlama vuruşundan önce, bir skandala imza attı. Hakem, şortunu indirmeden ihtiyacını giderdi.



Kameralar ve yanındaki yan hakemlere aldırış etmeden idrarını yapan hakem, kameraları yakından takip eden maçın spikeri tarafından da fark edilmedi.

Ancak televizyon başındaki izleyiciler, hakemin ayağından aşağıya bir şeyler aktığını fark ederek, telefonlarıyla görüntü aldı.

Kısa sürede dolaşıma giren görüntülerde, Da Silva'nın arkasına baktıktan sonra şortunu gevşettiği ve orta çemberden uzaklaşmadan idrarını neredeyse topun üzerine yaptığı görülüyor.

Rio de Janeiro yakınlarındaki Saquarema'daki Elcyr Resende stadyumunda herkesi şoke eden olayın yaşandığı maçta, Boavista maçı 3-1 kazandı ama, herkes planlanmamış tuvalet molasından bahsediyordu.

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